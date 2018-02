Neve mandou alunos mais cedo para casa em Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 16:23 Facebook

A queda de neve, esta terça-feira à tarde, nos concelhos do sul do distrito de Bragança levou os diretores dos Agrupamentos de Escolas de Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros a suspender as aulas, por precaução, para que os alunos regressarem às suas casas sem problemas e em segurança.

"Trata-se de uma decisão em articulação com a câmara municipal, nomeadamente com a Proteção Civil, porque se continuar a nevar será mais complicado os autocarros fazerem as viagens para as aldeias mais altas. Também temos professores de Chaves e de Vila Real que assim podem ir para as suas casas mais seguros", referiu Paulo Dias, diretor do agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros. O mesmo aconteceu em algumas escolas do distrito de Vila Real.

A neve brindou ainda os concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Flor, locais onde cai com menos frequência, mas desta vez sem causar problemas de maior. Segundo uma fonte da GNR, ainda não há estradas cortadas na região, mas em vários concelhos os limpa-neves já estão no terreno e trabalhar.