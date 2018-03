Neve voltou e obrigou comerciantes a desmantelar tendas na feira de Bragança

Glória Lopes Hoje às 11:55 Facebook

A neve recomeçou a cair, esta sexta-feira de manhã, com alguma intensidade e intermitência em Bragança. Os comerciantes presentes na feira semanal arrumaram as tendas e foram embora, face ao frio e à ausência de clientes.

A feira semanal da cidade de Bragança, que se realiza à sexta-feira, não foi cancelada mas os cerca de 15 comerciantes que montaram a tenda acabaram por regressar casa mais cedo.

Pelas 11 horas, apenas uma cliente andava pelo recinto e todos os feirantes tratavam de arrumar as mercadorias e desmantelar as barracas.

Ulisses Reis, deslocou-se de Tarouca, no distrito de Viseu, como faz todas as semanas, mas desta vez os prejuízos foram mais do que os lucros. "Temos que trabalhar mas não compensou. Os clientes não vieram, nem os habituais. Apesar das previsões de mau tempo decidimos arriscar, só que não compensa porque estamos aqui parados a apanhar frio", explicou o comerciante.

O regresso da neve está, também, a causar constrangimentos na circulação rodoviária. "Em alguns locais a circulação já está condicionada, nomeadamente na estrada do Portelo e do Montesinho, para onde já solicitamos a intervenção do limpa-neves de modo a que a circulação seja facilitada", adiantou o major Alexandre Azevedo, do gabinete de relações públicas do comando da GNR em Bragança.

Segundo a GNR, ainda não há estradas cortadas, apesar de a neve começar a acumular-se em alguns pontos, onde ainda não tinha derretido a que caiu na terça e quarta-feira, como no troço do Alto de Rossas na A4, onde o limpa-neves já passou para desobstruir a via.