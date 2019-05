Multas alheias impedem pastor de renovar carta de condução

Glória Lopes Hoje às 09:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pastor de 56 anos anda há seis a tentar renovar a carta de condução, sem sucesso. O caso chegou à barra da justiça e o processo corre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela.

Alguém com uma carta de condução com o mesmo número que a sua, em Viana do Castelo, e cheio de infrações, está a impedir que Alcino Lourenço consiga renovar o seu documento.

O pastor, residente na aldeia de Paradinha Velha, onde faltam transportes públicos, carece do carro para se deslocar. A mãe tem 80 anos e a irmã dois filhos que precisam de assistência médica no Centro de Saúde, que fica em Bragança.