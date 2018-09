População indignada com corte furtivo de árvores durante a noite em Bragança

Glória Lopes Hoje às 17:18 Facebook

Várias árvores localizadas num terreno público da Avenida Cidade de Léon, em Bragança apareceram cortadas esta manhã de quinta-feira.

Os moradores da zona estão indignados e contam que cerca da uma da manhã viram quatro indivíduos numa viatura parar junto ao terreno onde estavam as árvores, carrascos e sobreiros, espécies protegidas. " Três deles saíram de um jeep munidos de motosserras e cortaram as árvores. O quarto homem ficou dentro da viatura, tudo indica a vigiar ou preparado para fugir se alguém chegasse", contou uma testemunha, que preferiu manter o anonimato.

Os moradores chamaram a polícia. O comandante da PSP de Bragança, Amândio Correia, confirmou que agentes estiveram no local depois da 1h00 e registaram a ocorrência. A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil relata uma ocorrência às 1.11 horas, descrita como queda de árvores. Os moradores negam que as árvores tenham caído e garantem que foram cortadas pelo tronco.

O proprietário do prédio em construção num terreno contíguo àquele onde estavam as árvores, Manuel Carlos, disse ao JN que nada tem a ver com o caso e que se encontra de férias fora da região, chegando mesmo a referiu que "provavelmente alguém o tenta incriminar". O construtor referiu que há uns tempos fez um ofício à câmara de Bragança a solicitar que a autarquia procedesse à limpeza das ditas árvores porque algumas estavam junto da estrutura do edifício. "Fui informado pela câmara que iam tratar do assunto e fiquei a aguardar que algo fosse feito", garantiu Manuel Carlos. Não foi possível até ao momento obter informações do município sobre este assunto.

O presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, adiantou que já foi identificado um dos envolvidos no caso do corte das árvores e que a autarquia vai agir em conformidade com a lei.