Primeira marcha do orgulho gay despertou a curiosidade em Bragança

A primeira marcha LGBT (Lésbicas,Gays, Bissexuais e Transsexuais) realizada na tarde deste sábado, em Bragança, mobilizou mais de 150 pessoas que desta forma quiseram mostrar à cidade "que é hora de acabar com o preconceito", referiu Sara Canteiro, uma jovem aluna do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) que foi um dos rostos da organização que contou com o apoio do Bloco de Esquerda.

A população concentrou-se ao longo das ruas e avenidas para ver passar a marcha, uns movidos pela curiosidade, outros porque queriam manifestar o seu apoio.

Novos e velhos quiserem espreitar o que se passava e alguns aproveitaram para fazer fotografias e vídeos.

"Pretendemos dizer à cidade que há uma comunidade LGBT radicada em Bragança e que preciso que haja mais compreensão", explicou Sara Canteiro.

A iniciativa teve o apoio de muita gente que se deslocou de fora, nomeadamente de Lisboa, Braga, Porto, Vila Real e Espanha.

Apesar de Bragança ser tida como uma cidade conservadora, a marcha decorreu sem incidentes, assentou arraiais na Praça da Sé, o coração da cidade, e acabou por se transformar numa grande festa que terminou com um sarau no Museu do Abade de Baçal.