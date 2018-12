Produtores em estado de alerta contra vaga de furto de castanhas

Glória Lopes Hoje às 13:56 Facebook

Os agricultores de Bragança e Vinhais estão em estado de alerta por causa do aumento nunca visto do furto de castanhas nos soutos, que poderá ter atingido as 20 toneladas este ano.

Até ao fim da semana passada, a GNR já tinha registado nove casos naqueles dois concelhos transmontanos e os produtores reuniram de urgência para discutir o problema. Vão solicitar audiências com os presidentes dos municípios mais afetados, onde se inclui também Macedo de cavaleiros.

Desde o outono que os agricultores se têm deparado com grupos de pessoas nos soutos a apanhar castanha, que chegou a ser paga a 2,80 euros o quilo. Francisco Dinis, produtor na freguesia de Espinhosela, Bragança, é um dos afetados. "Encontrei um souto já com as castanhas apanhadas. Podia ter colhido entre 600 e 700 quilos", explica ao JN o agricultor, que não apresentou queixa por não saber quem roubou.

Francisco Dinis ficou sem 700 quilos de castanhas

Também Francisco Dinis conta que muitas vezes passam pelas aldeias grupos de pessoas, suspeitando-se que andem no "rebusco" da castanha, um costume em que os donos dos soutos permitem, no final da campanha, que outras pessoas levem o que fica da apanha.

Atrasos na apanha

Como este ano houve um atraso na queda da castanha, o que retardou também a apanha, até à semana passada havia soutos onde os donos não conseguiram recolher a produção. "Nunca se tinha visto esta miséria de roubarem as castanhas, nem nesta aldeia nem nas vizinhas", referiu aquele produtor.

José Vaz também culpa intermediários

José Vaz, também agricultor em Espinhosela, lamenta que "haja intermediários que compram a castanha sem documentação, podendo vir de furtos".

O Agrupamento de Produtores de Castanha Transbaceiro, em Bragança, reuniu-se de emergência para discutir o problema, em meados deste mês, surgindo igualmente grandes críticas a "compradores sem escrúpulos", comerciantes, intermediários e vendedores, e inclusive a produtores que compram castanha a estes grupos a preços baixos para a venderem mais cara

Com a apanha praticamente terminada este ano, os proprietários dos soutos preparam-se para enfrentar a situação na próxima campanha, em 2019, que temem poder vir a ser ainda pior do que a deste ano. "As populações estão envelhecidas, eles passam pelas aldeias, andam ao pé das casas, em todo o lado e ninguém lhes pode dizer nada, se alguém os enfrentar, eles não têm problema nenhum", afirma outro produtor.

Milhões em risco

80% da produção nacional de castanha é proveniente de Trás-os-Montes, sendo Bragança e Vinhais os maiores produtores da região. A produção e comercialização deste fruto seco movimenta milhões de euros por ano.

35 suspeitos de furto identificados pela GNR, três dos quais foram detidos. Mais de 200 quilos de castanhas e duas viaturas foram apreendidas. A GNR tem no terreno, entre 29 de outubro e 31 de janeiro, a operação Campo Seguro.