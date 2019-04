Encontrado em Bragança homem que desapareceu há mais de um ano em Gaia

Glória Lopes Hoje às 14:40 Facebook

Um homem de 58 anos de Vila Nova de Gaia que estava dado como desaparecido há cerca de 15 meses foi encontrado pela PSP a deambular em Bragança.

A PSP recebeu uma informação anteontem que indicava que um homem andava pela via pública a perturbar os transeuntes na Avenida Sá Carneiro, com aparência de ser um sem-abrigo, descalço e com vestes sujas e rasgadas.

"Para o local foi enviada uma patrulha da Esquadra Complexa de Bragança, que apurou tratar-se de um indivíduo com cerca de 58 anos de idade, natural de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, dado como desaparecido desde 8 de janeiro de 2018, da Instituição "TEKTO", com sede em Vila Nova de Gaia", informou uma fonte do comando de Bragança.

Sobre o desaparecido estava pendente Mandado de Condução emitido pelo TJ do Porto, Juízo Local Criminal desta cidade.

Os agentes descobriram ainda que o desaparecido deambulou por Espanha durante algum tempo, acabando por vir parar à cidade transmontana.

O homem foi conduzido à Unidade Local de Saúde em Bragança, onde deu entrada no serviço de psiquiatria para devido encaminhamento e apoio.