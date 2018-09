Souto destruído à machadada em Bragança

Glória Lopes Hoje às 15:45 Facebook

O proprietário de um souto localizado na aldeia de Zeive, concelho de Bragança, queixa-se de que 26 castanheiros foram cortados ou danificados furtivamente pela calada, na noite de sexta-feira para sábado, causando grandes prejuízos à produção.

"Os cortes foram feitos com uma machada. Umas árvores foram cortadas completamente e abatidas, outras sofreram vários cortes e estão a secar. Deve ter sido uma vingança ou inveja, mas não sei as razões, nem quem possa ter sido", explicou Manuel Afonso, o proprietário, que avalia o prejuízo "como considerável" porque as árvores tinham 12 anos.

"Já davam muita castanha. É um prejuízo de muitos anos. Se plantar outros castanheiros levam 12 anos a estar como estes estavam e nessa altura estes teriam 24 anos, ou seja, estariam na força da produção", descreveu o produtor.

Manuel Afonso apresentou queixa na GNR contra desconhecidos.