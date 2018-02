Três milhões de euros para requalificar quartéis da GNR de Bragança

Glória Lopes Ontem às 20:01 Facebook

Twitter

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, anunciou este sábado, em Bragança, um investimento de três milhões de euros para reabilitar quartéis da GNR neste distrito.

"Se não fosse o policiamento de proximidade e o programa Idoso em Segurança, a Escola Segura e o trabalho dos militares junto das populações, sendo o único contacto de muitas pessoas com Estado, haveria muitos cidadãos em isolamento", referiu Isabel Oneto, nas comemorações do Dia do Comando da GNR de Bragança.

As obras nas instalações das forças de segurança serão feitas segundo o indicado pelas próprias estruturas policiais, "de acordo com as suas necessidades", frisou a secretária de Estado. Assim, no distrito de Bragança estão em causa as obras no posto de Macedo de Cavaleiros, que se iniciam quando o projeto de execução estiver concluído, e estão previstas intervenções nos postos de Vimioso, Argozelo, Alfândega da Fé, Rebordelo e Carrazeda de Ansiães. "É um grande esforço que está programado, pelo que não há razão para não avançar, apesar de os procedimentos serem morosos", assegurou.

Isabel Oneto elogiou ainda a a articulação entre as juntas de freguesia e a GNR no terreno porque"é uma questão eminentemente social que reforça o sentimento de segurança junto das populações", frisou. Deu como o exemplo do trabalho da GNR relacionado com a prevenção dos incêndios florestais que está em marcha antes do verão, que implica um reforço de militares. "Na segunda-feira vai iniciar-se um novo curso para a GNR e alguns militares já vão ter formação de proteção e socorro para poderem estar no verão a participar também no esforço de combate aos incêndios", explicou a secretária de Estado.

O governo quer dotar as forças de segurança de melhores equipamentos e nos próximos quatro anos vai avançar com a aquisição de duas mil viaturas para "renovar" o parque automóvel da GNR e da PSP. "Também vão ser adquiridos equipamentos de segurança individual, que são os que essas forças identificaram como prioritários", adiantou Isabel Oneto.