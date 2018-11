Hoje às 17:04 Facebook

Dois cadáveres de britango, ou abutre-do-egito, foram encontrados no ninho em pleno Parque Natural do Douro Internacional.

As análises aos restos mortais destas aves indicam que foram vítimas de envenenamento. As aves foram recolhidas no âmbito do projeto Life Rupis, que trabalha para proteger águias e abutres ameaçados no Douro internacional.

