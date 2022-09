Irmãos fazem longa viagem para "serem alguém na vida"

Com o regresso da escola, recomeçam os dias longos fora de casa para Liliana e Cristian, os irmãos Alves que vivem na aldeia de Ervedosa e que, para estudar, são obrigados a fazer muitos quilómetros e a roubar horas ao sono. Descansam pouco, mas em troca já ganharam doses extra de resiliência e força de vontade.

Toda esta persistência tem como objetivo "ser alguém na vida", sintetiza a mãe, Mabilde Cardoso. Todos os dias enfrentam uma viagem de quase uma hora e meia, por estradas sinuosas, passando por várias aldeias até chegarem à escola em Vinhais. Saem de casa muito cedo. Cristian pelas 7 horas e Liliana meia hora depois. Só regressam ao fim do dia, cerca das 18.30 horas, no inverno já noite escura.

Liliana, de 11 anos, ingressou no 6.º ano no Agrupamento de Escolas de Vinhais, onde as aulas começam às 8.40 horas, pelo que acorda todos os dias antes das 6.30 horas.