Cinco grifos vão ajudar a detetar venenos no Douro Internacional

A Palombar - Associação de Conservação da Natureza, com sede no concelho de Vimioso, quer usar abutres-fouveiros, mais conhecidos por grifos, para ajudar a detetar venenos ilegais em territórios da Rede Natura 2000, na Zona de Proteção Especial (ZPE) 'Douro Internacional e Vale do Águeda', onde existem importantes populações de aves necrófagas.

As primeiras sete aves foram marcadas com anilhas, e destas cinco também com dispositivos GPS-GSM, esta semana, ao abrigo do Projeto Sentinela- marcação e seguimento de grifos Gyps fulvus, que aquela associação está a desenvolver com a Universidade de Oviedo (Espanha) e em colaboração com Carlos Pacheco, biólogo da Associação Transumância e Natureza - ATNatureza, divulgou a Palombar.

Os dispositivos instalados emitem regularmente a localização geográfica dos abutres e permitem que a equipa técnica monitorize, em tempo real, os indivíduos, permitindo, assim, detetar, atempadamente, potenciais ameaças para estas aves, como venenos muitas vezes utilizados como pesticidas na agricultura.

Com a colocação de dispositivos GPS-GSM nos cinco grifos foi dado o primeiro passo para a criação da rede de sentinelas de combate ao uso ilegal de venenos que será reforçada com grifos marcados noutras áreas da Rede Natura 2000.

"O principal objetivo do projeto é criar uma rede de espécies-sentinelas que possibilite obter informação e combater o uso ilegal de veneno em Portugal, o qual representa um sério problema para a conservação da biodiversidade, dos ecossistemas e para a saúde pública", divulgou fonte da Palombar.