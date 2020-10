Já são 10 os mortos por covid-19 na Santa Casa de Bragança

Glória Lopes Hoje às 13:13 Facebook

Subiu para uma dezena o número de mortos infetados com covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB).

O último óbito é o de uma mulher, com 90 anos, que estava internada na Urgência do Hospital de Bragança, onde esta segunda-feira permanecem cinco internados, três homens e duas mulheres. Entre quarta-feira e domingo, já haviam morrido nove pessoas, com uma média de idades a rondar os 90 anos

José Fernandes, membro da mesa da assembleia da IPSS, indicou que há 153 pessoas infetadas na instituição, nomeadamente 107 utentes e 46 colaboradores. "Os recursos humanos estão a ser reforçados com a Brigada de Intervenção Rápida Distrital, da Cruz Vermelha, com uma enfermeira e três auxiliares, bem como pela equipe da Unidade Local de Saúde do Nordeste, constituída por dois médicos, dois enfermeiros e um auxiliar", deu conta o responsável.

A SCMB está a recrutar mais profissionais no mercado, nomeadamente cinco enfermeiros e seis auxiliares. "Se a situação se mantiver com estes novos profissionais mais o apoio do exterior ficamos com a situação estabilizada e termos as pessoas necessárias para assegurar o trabalho", indicou José Fernandes, dando ainda conta de que estão a ser assegurados todos os turnos. "Temos uma grande colaboração a título voluntário, com várias pessoas a disponibilizar-se para ajudar. Os nossos trabalhadores estão a fazer um trabalho inexcedível e assim vamos conseguir manter e não aumentar esta pandemia", acrescentou.

Na instituição, está a ser realizada uma segunda fase de testagem. "A prioridade é testar pela segunda vez todos os 41 utentes do Lar Santa Teresa de Ávila, onde não há infetados por agora", sublinhou José Fernandes, explicando que os idosos que testaram positivo e permanecem na IPSS "estão todos estáveis e assintomáticos, mas logo que surja qualquer complicação, por mais ligeira que seja, são encaminhados para a Urgência do Hospital de Bragança para receberem cuidados diferenciados".