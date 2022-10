Jorge da Costa vai dirigir Museu do Abade de Baçal e Domus Municipalis de Bragança

O diretor do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, Jorge da Costa, foi escolhido para a direção do Museu do Abade de Baçal e Domus Municipalis, em Bragança, na sequência de um concurso público internacional.

A Direção Regional de Cultura do Norte publicou a lista dos seis candidatos a cargo, da qual saiu vencedor Jorge da Costa. O atual diretor do Museu do Abade de Baçal, Amândio Felício, ficou em terceiro lugar, e sua antecessora, Ana Maria Afonso, em segundo.

Jorge da Costa estava à frente do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança, desde a inauguração deste espaço cultural em 2008.