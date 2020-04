Jovens futebolistas de Bragança têm treinos pela Internet

Glória Lopes Hoje às 13:28 Facebook

Para minimizar os efeitos da falta de atividade física dos cerca de 70 jovens jogadores, o Futebol Clube Mãe d'Água, em Bragança, criou treinos disponíveis em suportes digitais "para manter os atletas ativos, motivados e empenhados na boa performance física e mental", explicou António Parente, presidente do clube.

Os espaços desportivos da cidade de Bragança estão todos fechados e também não são permitidos ajuntamentos de pessoas, mas o clube quer manter o contacto com os jogadores e encontrou nas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, "a única possibilidade de o manter", afirmou António Parente, destacando que se trata de "uma experiência, mas que se der certo continuará enquanto as medidas de restrição de mantiverem, pois os jovens precisam de estar ativos".

A equipa técnica desenvolveu planos de treino semanais, para todos os escalões, até final da época, que iniciaram a 13 de abril, que são ministrados online e em direto nas diversas plataformas/canais oficiais do clube, "o que permite manter o espírito de equipa e união e força, lado a lado, a lidar com as difíceis circunstâncias que a pandemia impôs, os pais consideram positivo", descreveu António Parente.

Cerca de 60% dos jogadores, entre os cinco e os 16 anos, aderiram à iniciativa na primeira aula de treino online. "A ideia da direção e dos pais dos atletas, que participam ativamente nas decisões e soluções encontradas, é conseguir manter a rotina possível às crianças e jovens, que precisam mais do que nunca de impulsos e motivação para a prática da atividade física, dado que o confinamento na residência e as aulas igualmente por via digital ou com recurso à televisão lhes altera por completo as habituais rotinas", sublinhou.

Os treinos, três semanais (segunda e quinta-feira e ao sábado), obedecem aos horários que já existiam antes do confinamento, com aulas de cerca de 40 minutos por sessão e serão desenvolvidos até ao final do ano letivo.