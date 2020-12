Jovens levam música tradicional aos idosos que vivem em lares

Glória Lopes Hoje às 16:37 Facebook

A Montes de Festa, uma associação juvenil de Bragança, quer tornar dezembro um mês mais alegre para os idosos institucionalizados em lares do concelho e decidiu organizar pequenos concertos à porta dessas instituições.

Este domingo, os utentes do lar Flor de Sortes, que agora têm menos oportunidades de receber visitas por causa da pandemia covid-19, receberam os tocadores e gaiteiros que fizeram uma espécie de serenata "para dar um novo fôlego ao espírito de Natal onde mais faz falta, junto da comunidade", explicou David Vaz, membro daquela associação.

Os jovens deslocam-se aos lares e junto à porta da entrada fazem os seus mini-concertos salvaguardando todas as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde, por forma a mitigar os efeitos da pandemia na comunidade e, como tal, tocam na rua os temas do cancioneiro tradicional português, com instrumentos típicos de Trás-os-Montes, como a gaita de foles, a caixa e o bombo.

Nos próximos fins-de-semana A Montes de Festa vai deslocar-se visitas às IPSS do concelho de Bragança.

Esta associação juvenil sem fins lucrativos tem como objetivo dinamizar a música tradicional e o meio rural, promovendo, entre outras atividades, o Festival D"Onor, um evento que decorre em Rio de Onor no mês de julho, e que procura valorizar a música tradicional transmontana e reavivar as memórias da aldeia e do seu comunitarismo.