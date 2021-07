Mais de metade da população de Bragança já está vacinada

Glória Lopes Hoje às 16:24 Facebook

A taxa de cobertura de vacinação no distrito de Bragança ronda os 51% da população com a vacinação completa e cerca de 66% com pelo menos uma dose da vacina, informou esta sexta-feira uma fonte da Unidade Local de Saúde do Nordeste.

As equipas da Unidade Local de Saúde do Nordeste estão a vacinar "a bom ritmo", tendo já administrado 158.746 doses de vacinas, 89.601 das quais correspondem a primeiras doses e 69.145 a segundas doses.

No entanto, os casos de infeção estão novamente a aumentar no distrito. Foram identificados mais 44 casos de covid-19 na quinta-feira, nomeadamente em lares de idosos, em utentes que já tinham sido vacinados com as duas doses. Nesta situação estão os lares de Bemposta (Mogadouro), com 19 casos entre utentes e funcionários, de Urrós (Mogadouro) com 11 infetados, e ainda de Coelhoso (Bragança).

Em Mirandela, dois casos positivos numa creche merecem atenção, tal como sucede em Miranda do Douro e Sendim.