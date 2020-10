Mais sete mortos por covid-19 na Misericórdia de Bragança

Glória Lopes Hoje às 18:10 Facebook

Subiu de 11 para 18 o número de mortes entre os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Bragança. As sete vítimas mortais registadas esta segunda-feira são cinco homens e duas mulheres, com uma média de idades a rondar os 90 anos. "Todos com morbilidades associadas à idade", referiu fonte da direção.

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia confirmou esta segunda-feira que nos últimos dias há a registar mais sete óbitos. Ao que o JN apurou, só no domingo morreram três utentes e na madrugada desta segunda-feira mais um. Na semana passada já tinham morrido 11 idosos, todos institucionalizados nos lares.

Não há a registar novos casos positivos de covid-19, quer em utentes, quer em colaboradores. Quatro funcionários já recuperaram. Durante esta semana será efetuado um novo ciclo de testes a todos os utentes dos três lares da Misericórdia. Quatro utentes, do sexo masculino, estão a receber cuidados hospitalares.

A instituição continua a ser apoiada em permanência, pela equipa da Unidade Local de Saúde do Nordeste, constituída por dois médicos e três enfermeiros.

A IPSS tem ainda cerca de uma centena e meia de pessoas infetadas entre utentes e funcionários.