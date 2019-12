Mau tempo tombou árvores e provocou inundações no Nordeste transmontano

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias quedas de árvores e inundações em habitações, estradas e pontes foi rasto deixado pelo mau tempo que se fez sentir no Nordeste Transmontano durante a noite e madrugada.

No concelho de Bragança a ponte municipal de entre Coelhoso e Argoselo está interdita à circulação devido à subida do caudal do rio Sabor que deixou o tabuleiro submerso. Segundo uma fonte do comando da GNR de Bragança, a travessia vai manter-se fechada até existirem condições de segurança para peões e viaturas.

Na aldeia de Gimonde, o recinto das festas, localizado junto ao rio, também está inundando. Os Bombeiros de Bragança foram solicitados durante a madrugada e manhã para várias quedas de árvores, designadamente nas estradas de Fontes- Parâmio e Gondesende-Espinhosela, que impediam a circulação, bem como para ajudar a resolver inundações de garagens num bairro da cidade. "Já está tudo em resolução", explicou Carlos Martins, segundo comandante dos voluntários brigantinos.

Em Chaves e Vila Real o vento forte derrubou as árvores de Natal que faziam parte da decoração alusiva à quadra.