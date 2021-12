Meio ano para receber pagamentos dos serviços prestados aos hospitais

Glória Lopes Hoje às 15:00 Facebook

O atraso no pagamento dos serviços prestados pelos Bombeiros Voluntários de Bragança aos hospitais, nomeadamente o transporte de doentes, está "a sufocar as finanças" da corporação denunciou, esta quarta-feira, Luís Gonçalves, presidente da associação humanitária, durante a cerimónia de celebração do dia da padroeira.

Os pagamentos estão atrasados meio ano, quando há cerca de um ano estavam 60 dias. "Ao longo deste ano tem-se degradado as formas de pagamento do Estado. Não será uma opção das entidades da Saúde, mas provavelmente os atrasos devem-se à falta de dinheiro, que não é transferido. Só que as despesas têm aumentado e os atrasos têm sufocado um pouco a tesouraria desta instituição", afirmou o responsável admitindo que em causa "estão valores bastante elevados", mas sem querer revelar o montante em causa.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança em fase final de mandato deixa por concretizar uma das principais promessas, nomeadamente a realização de uma intervenção no quartel da corporação, por falta de verbas. "Nós também temos compromissos, temos uma lista de pagamentos e pagamos a 10 ou 12 dias, mas para receber esperamos muito mais tempo", afirmou Luís Gonçalves.