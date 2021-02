Menino sofre queda de uma ravina em Coelhoso

Glória Lopes Hoje às 18:04 Facebook

Um menino de oito anos ficou ferido após uma queda numa ravina quando passava num caminho rural em Coelhoso, no concelho de Bragança.

Segundo uma fonte do comando da GNR em Bragança, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de S. João, no Porto. "Apesar de não correr risco de vida, é um ferido com alguma gravidade e, por precaução, foi helitransportado", explicou.

A mesma fonte da GNR esclareceu que a criança estava acompanhada da família quando caiu, numa zona próxima das antigas minas de Coelhoso, já desativadas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Izeda, Óscar Esménio, cuja corporação foi enviada ao local, referiu que o socorro foi assegurado por uma ambulância, antes da criança ser helitransportada.