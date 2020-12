Militares da GNR com pagamentos em atraso por serviços nos aeródromos

Glória Lopes Hoje às 12:43 Facebook

O Grupo Parlamentar do PSD anunciou, esta quinta-feira, que os agentes da GNR que prestam serviço nos aeródromos de Bragança, Viseu e Portimão, afetos à carreira aérea regional, com pagamentos em atraso, foram contactados pelo Governo no sentido de receberem os honorários em atraso há mais de 23 meses.

Os militares asseguram a segurança e controlo de passageiros e bagagens em quatro dos cinco aeródromos da ligação aérea entre Trás-os-Montes e o Algarve, a título de serviços especiais remunerados. Atualmente, o avião não aterra no aeródromo de Vila Real porque a infraestrutura está encerrada desde junho de 2019 por questões de segurança.

Este ano, o número de passageiros diminuiu substancialmente nesta ligação. A Sevenair, empresa que detém a concessão, aponta uma taxa de ocupação média entre janeiro de 2020 e a primeira semana de novembro de 41,5%, bem abaixo dos 68,5% de 2019. A ponte aérea que também já tinha sido afetada pelo encerramento do aeródromo de Vila Real, local que representava o terceiro destino com tais entradas, sofreu um abanão com a crise pandémica.

O normal, com base nos dados de anos sem tantos percalços como 2020, seria taxas similares ou superiores à de 2018, a rondar 75,91%. Isto é, com o aeródromo de Vila Real a funcionar e sem a pandemia covid-19.

Em 10 meses viajaram quase metade dos passageiros de 2019.

Entre janeiro e outubro de 2020, o avião da carreira regional transportou 5931 passageiros menos 4069 do que nos mesmos 10 meses de 2019, quando 10 mil pessoas usaram este transporte.

A concessão por quatro anos tem uma compensação financeira de 10,4 milhões de euros. Bragança tem voos regulares para Lisboa desde 1997. A ligação foi interrompida entre 2012 e 2015, por decisão do Governo, e retomada em 2015.