Miranda do Douro apresenta produtos regionais no Festival de Sabores

Os produtos mais genuínos da gastronomia do Planalto Mirandês estão em destaque, de sexta-feira até domingo, em mais uma edição do Festival de Sabores Mirandeses, com as carnes das raças autóctones, fumeiro e doçaria em destaque no certame.

A iniciativa é do município de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, e junta cerca de uma centena de expositores, destacando-se pela qualidade das carnes de vitela de raça mirandesa, cordeiro de raça churra galega mirandesa e enchidos e outros produtos de porco bísaro. A doçaria, como a bola doce mirandesa ou doces mais secos, é igualmente atrativa.

