Morreu esmagado em acidente com trator agrícola

Glória Lopes Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente com um trator agrícola, na Quinta da Lameira Longa, em Bragança.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, Carlos Martins, explicou que o homem morreu esmagado devido à queda de uma estrutura em betão. "À entrada para uma propriedade agrícola, o trator bateu numa estrutura em betão do portão, uma espécie de arco, que caiu, esmagando o condutor do veículo. Presume-se que tenha tido morte imediata", referiu Carlos Martins.

O socorro esteve a cargo de oito bombeiros, apoiados por três veículos, os profissionais da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a GNR.

A vítima residia no lugar de Quintas do Reconco, nas proximidades do local do acidente.