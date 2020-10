Morreu utente da Misericórdia de Bragança infectada com covid-19

Glória Lopes Hoje às 14:12 Facebook

Morreu esta quarta-feira uma mulher, com 88 anos, utente da Santa Casa da Misericórdia de Bragança (CMB), que havia testado positivo a covid-19. Segundo uma fonte oficial da instituição, a idosa estava internada no Hospital de Bragança, onde faleceu. No distrito de Bragança, esta foi a 30.ª morte após um diagnóstico positivo ao novo coronavírus.

O surto de novo coronavírus na SCMB já conta 123 infetados com covid-19 numa altura em que se aguardam resultados de testes realizados. Tratam-se de 102 utentes e 21 colaboradores, dos quais 20 trabalham em dois dos três lares da instituição, localizados na sua sede, na Rua Emídio Navarro.

No distrito de Bragança há 334 pessoas infetadas com coronavírus. Só hoje foram divulgados mais sete casos positivos.