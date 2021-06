MP considera ilegal isenção de taxas no valor de 229 mil euros ao Hospital Privado de Bragança

Glória Lopes Hoje às 18:47 Facebook

O Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela (TAF) considerou ilegal a deliberação da Assembleia Municipal de Bragança conceder isenção de taxas no valor de 229 mil euros ao HB-Hospital de Bragança, SA, um projeto privado.

A informação foi divulgada esta sexta-feira pelos vereadores na Câmara de Bragança eleitos pelo do Partido Socialista (PS) que referem que o Ministério Público do TAF de Mirandela considerou que "a deliberação é uma competência da Câmara e não da Assembleia Municipal" e que "foi violado o limite máximo anual de isenções de taxas do ano 2020 que é de 150 mil euros", refere aquela força partidária em comunicado.

Em consequência o Ministério Público do TAF instaurou ação administrativa de anulação da deliberação e extraiu certidão que remeteu ao Ministério Público de Bragança (secção criminal) para "instauração de processo-crime por prática de crime de violação de normas de execução orçamental, previsto e punido no art.14º da Lei nº 34/87 de 16/07", acrescentam os socialistas.

A vereação PS, composta por Nuno Moreno e Graça Patrício, explica que alertou "reiteradamente" para esta situação, e que votou contra a proposta em reunião de Câmara, a 10 de agosto de 2020, e até apresentou proposta, em reunião de câmara de 26 de outubro de 2020, para que a Assembleia Municipal reunisse extraordinariamente e revogasse a deliberação, "precisamente por entender que tinha havido usurpação de funções e violação do limite da despesa orçamental ao nível das isenções de taxas", vincam os vereadores. A proposta foi chumbada pelo PSD.

A vereação socialista diz estar preocupada com o significado e as consequências políticas desta situação. "A condução e atuação política do processo HB pelo Sr. Presidente da Câmara de Bragança tem-se revelado desastrosa e incompetente, com erros e falhas incompreensíveis, o que tem prejudicado a Imagem, a credibilidade e a transparência do processo referente ao projeto HB - Hospital de Bragança", referem na mesma nota onde recordam que a venda do terreno camarário à mesma sociedade "revogada, por conta de irregularidades diversas, e, até hoje, não mais trazida a discussão camarária".

O Jornal de Notícias procurou escutar o presidente da Câmara de Bragança sobre a decisão do Ministério Público do TAF de Mirandela, mas ainda não foi possível chegar à fala com Hernâni Dias.