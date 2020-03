Mulher encontrada carbonizada em casa

Glória Graça Lopes Hoje às 16:27 Facebook

Uma mulher, com cerca de 80 anos, foi encontrada carbonizada esta tarde de segunda-feira na sua casa, no Bairro S. João de Brito, em Bragança.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Bragança, o alerta foi dado por um popular, mas, quando os elementos da corporação destacados para o local chegaram à residência, encontraram uma vítima mortal, carbonizada.

"Tudo indica que se trata de um acidente e que este tenha tido a sua origem numa lareira que estava acesa, mas no local estão as autoridades que investigam as causas e só elas podem dizer o que se passou", explicou Carlos Martins, segundo comandante da corporação de bombeiros de Bragança.

A PSP tomou conta da ocorrência que, entretanto, passou para a alçada da Polícia Judiciária que está no local a recolher indícios.