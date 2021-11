Glória Lopes Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 64 anos morreu, esta terça-feira, na sequência do capotamento do trator que conduzia em Serapicos, no concelho de Bragança.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Izeda, Óscar Esménio, a vítima circulava num terreno agrícola dentro da localidade quando o trator capotou sobre a lateral, arrastando-a e ferindo-a com muita gravidade.

A mulher foi assistida no local, mas acabou por morrer.

O socorro envolveu 13 operacionais, apoiados por três viaturas e o helicóptero do INEM.