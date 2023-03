Município de Bragança já mandou executar o projeto da estrada até Puebla de Sanábria

A Câmara de Bragança já adjudicou a execução do projeto da estrada de ligação Bragança-Puebla de Sanábria à empresa que ganhou o concurso público.

"Lançamos o procedimento para o projeto, que está neste momento adjudicado. Recebemos esta quarta-feira o visto do Tribunal de Contas e a empresa vai avançar com a elaboração do projeto que contempla o que estava definido no anteprojeto e que dará seguimento à construção da estrada. Nós adjudicamos o pacote completo, isto é o projeto incluindo o estudo de impacto ambiental, as expropriações e a obra", explicou o presidente da Câmara, Hernâni Dias.

A estrada de ligação entre Bragança e Puebla de Sanábria, reivindicada há mais de 20 anos em ambos os lados da fronteira, vai avançar com o perfil de "estrada melhorada" e não como uma via rápida, com o perfil de Itinerário Principal, tal como desejava o município brigantino.

A obra tem um investimento previsto de 16 milhões de euros e atravessa o Parque Natural de Montesinho, na zona de Rio de Onor, por onde já passa uma estrada municipal até Pubela de Sanábria, um troço sinuoso de 40 quilómetros que levam cerca de uma hora a percorrer de carro.

Segundo o autarca está "os prazos estão dentro do calendarizado" e a empreitada deverá estar concluída até 2026.

Esta via chegou a integrar o Plano Rodoviário Nacional, mas foi sempre chumbada devido a questões de natureza ambiental por atravessar o Mntesinho, uma área protegida.