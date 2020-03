Municípios de Bragança cancelam eventos públicos e encerram equipamentos

Glória Lopes Hoje às 10:15 Facebook

Nos últimos dois dias, vários municípios do distrito de Bragança avançaram para o encerramento de espaços públicos e o cancelamento de eventos.

Como medida preventiva por causa do coronavírus, a Câmara Municipal de Miranda do Douro encerrou na manhã de terça-feira as piscinas municipais cobertas, muito procuradas por espanhóis da zona da raia. Este município decidiu ainda cancelar todos os eventos públicos agendados para o mês de março, nomeadamente a Exaltação das Capas de Honra, no dia 29 de março, uma iniciativa emblemática relacionada com a cultura e a tradição mirandesa, e ainda o Raid TT de Palaçoulo, bem como as iniciativas desportivas no estádio municipal.

"Suspendemos temporariamente todos os eventos públicos onde se estima que possa estar muita gente", explicou Artur Nunes, o presidente da Câmara, que considera essencial tomar medidas preventivas face à proximidade com Espanha, onde já se registaram mais de mil casos de coronavírus, já se registaram mortes.

O município está já a implementar um plano de contingência. "Estamos em contacto com o centro de saúde e as escolas. Nós temos Espanha aqui ao lado. Madrid está a fechar tudo, temos indicações que em Salamanca e Valladolid já há registos de casos de coronavírus. Neste momento o que podemos fazer é adotar medidas de prevenção. São medidas de precaução enquanto os focos não estabilizarem. Se não houver problemas até ao final do mês vamos reagendar as iniciativas que estavam previstas", destacou o autarca. De acordo com o jornal espanhol "La Opinión de Zamora", já foi confirmado um caso positivo de coronavírus em Zamora, cidade próxima de Miranda do Douro.

Em Macedo de Cavaleiros, a câmara decidiu encerrar, desde terça-feira e por tempo indeterminado, as instalações bem como todas as atividades previstas dos seguintes equipamentos municipais, como Pavilhão Municipal, Centro Cultural, Estádio Municipal, Universidade Sénior, Edifício SideUp, Naves Municipais, Piscinas Municipais, Museu de Arte Sacra e Biblioteca Municipal.

Neste concelho foi ainda cancelada uma iniciativa religiosa, a III Carreata em Honra de São José, também por precaução. Em Vinhais o município tinha marcado uma sessão pública de esclarecimento sobe o coronavírus para esta noite, mas tendo em atenção o evoluir da situação da epidemia do coronavírus, em que surgem indicações novas de hora a hora por parte das entidades de saúde, a sessão de esclarecimento não se pode realizar, apenas irá decorrer uma reunião de trabalho entre as várias entidades ligadas a esta problemática", referiu uma fonte do município.

Em Mirandela, foi cancelada a iniciativa 'Serrar da Belha', marcada para o dia 14 de março em Vale de Telhas.

Em Alfândega da Fé foi cancelada a prova desportiva KM Vertical marcada para 15 de março e o Festival de Teatro, nos dias 15 e 29 de março, bem como das restantes atividades que pressupõem a concentração de pessoas em recintos fechados.