Municípios de Bragança investem milhares de euros em computadores para alunos

Quatro municípios do distrito de Bragança investiram mais de 240 mil euros na aquisição de computadores e ​​​​​​​routers para acesso à Internet com o objetivo de apoiar os alunos que não dispõem destas ferramentas muito necessárias para o acompanhamento do ensino à distância.

Mais de mil estudantes vão desta forma poder estudar com recurso a meios informáticos cedidos temporariamente pelas Câmaras.

Só em Mirandela serão perto 200 os beneficiados, em Vimioso cerca de 70 alunos, em Mogadouro cerca de 170. Os levantamentos das necessidades estão a ser feitos em colaboração entre os municípios e os agrupamentos de escolas dos concelhos. Cada município fez o investimento de acordo com as necessidades do concelho. A câmara Municipal de Mogadouro investiu 100 mil euros, a de Mirandela 80 mil, a Macedo de Cavaleiros 55 mil e a de Vimioso 10 mil euros, neste caso já dispunham de algum equipamento no município.

A câmara de Macedo de Cavaleiros irá distribuir 150 computadores "aos alunos carenciados do concelho para que possam, sem qualquer limitação, acompanhar o programa de ensino à distância definido pelo Governo", referiu o presidente da câmara, Benjamim Rodrigues, que justificou que o município não quer que "as crianças do concelho fiquem para trás" e com esta medida pretende "criar as ferramentas para que os estudantes possam acompanhar de forma condigna o ensino à distância".

Segundo o autarca, eleito pelo PS, foi feito um levantamento dos alunos que necessitam desta ajuda para começarem a receber os computadores. Os casos de maior necessidade se concentra no meio rural, concretizando que há 71 crianças do primeiro ciclo a necessitar de equipamento, 45 do segundo ciclo e 33 no terceiro ciclo.

Em Vimioso, o presidente da Câmara, Jorge Fidalgo, explicou que os alunos beneficiados são do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. "Uns não têm computador, outros não têm acesso à Internet. Não vamos dar os computadores, estes vão ser cedidos até ao final do período com possibilidade de o prazo ser alargado, se for necessário, no próximo ano letivo. Já existia de algum equipamento porque fazemos cursos informáticos nas juntas de freguesia e outro estava disponível na câmara, nas escolas do âmbito do combate ao insucesso escolar. Só vamos comprar perto de metade. No final do ano o equipamento regressa aos seus locais para ser usados nas juntas e no município", referiu o autarca, eleito pelo PSD, cujo concelho só tem ensino até ao 9.º ano.

Jorge Fidalgo critica a forma como foi organizado o regresso às aulas, "porque muitos alunos vão ficar prejudicados". No caso de Vimioso o equipamento vai começar a ser entregue a todos os estudantes na próxima semana. "Se há alunos que não têm equipamento informático que sentido fazem as aulas por videoconferência. Além disso em algumas aldeias não há acesso à Internet", acrescentou.

Em Mirandela, após o fim do ano letivo os computadores e os routers vão ficar para utilização das várias escolas do concelho.