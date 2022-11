Municípios vão abrir mais matadouros quando não há gado para abate

Glória Lopes Hoje às 09:50 Facebook

Autarcas do distrito de Bragança não se entendem sobre necessidade de dois novos equipamentos em Mogadouro e Miranda do Douro. Criadores confirmam escassez.

Autarcas de quatro municípios com matadouros, no distrito de Bragança, não se entendem sobre a necessidade de se construírem mais duas novas unidade de abate. Em causa estão dificuldades de sobrevivência das unidades face à redução do número de animais para abate, que já está a afetar os equipamentos em funcionamento, situação confirmada pelos criadores.

Estão previstas duas novas unidades de abate: a do Planalto Mirandês, a construir em Sendim, em Miranda do Douro, e que vai substituir a atual localizada na cidade, e outra em Mogadouro. "A distribuição dos abates deverá ser ainda maior", estimou o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, sublinhando que se trata da lei da oferta e da procura. "Se houver mais matadouros, tendencialmente enfraquecem os que já existem, numa altura em que o número de animais está em decréscimo".