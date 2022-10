Museu da Língua Portuguesa em Bragança está atrasado

Glória Lopes Hoje às 19:24 Facebook

Câmara denunciou o contrato com empresa e abriu outro concurso.

Com as obras paradas desde março, o Museu da Língua Portuguesa (MLP), em Bragança, "está muito atrasado", admitiu o presidente da Câmara, Hernâni Dias. O município está a aguardar o desfecho do novo concurso público internacional para adjudicar a obra e retomar a construção, cuja conclusão estava prevista para o final deste ano.

No âmbito do último concurso público foi selecionada uma empresa mas, entretanto, uma das outras candidatas impugnou o procedimento, estando a reclamação em fase de análise.