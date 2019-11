Neve caiu em Bragança mas não foi suficiente para cortar estradas

Glória Lopes Hoje às 15:20 Facebook

A neve que caiu ao início e ao final da manhã desta quinta-feira nos pontos mais altos de alguns concelhos do distrito de Bragança não foi suficiente para cortar estradas.

Segundo fontes da GNR e da Proteção Civil distrital, são necessários cuidados redobrados para quem circula no acesso entre Vinhais e a freguesia de Moimenta, entre as aldeias de França e Montesinho, na Serra da Nogueira (Bragança) e na zona da Serra de Bornes, que liga o concelho de Macedo de Cavaleiros ao de Alfândega da Fé. "São zonas altas onde é mais fácil que as estradas acumulem neve, logo pede-se aos condutores maior atenção e cuidado", referiu uma fonte da GNR.

A neve caiu, mas com pouca intensidade, nas serras de Coroa, Bornes, Montesinho e Nogueira.

O presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes, adiantou que o município tem vários meios, nomeadamente cinco máquinas de rasto e carrinhas com espalhador de sal, a postos para intervir em caso de necessidade.

"Temos duas máquinas e uma carrinha com espalhador de sal já a operar na estrada que liga Vinhais e Moimenta, por uma questão de precaução. Como caiu alguma neve a circulação na zona pode ser mais complicada. As zonas altas do concelho têm hoje uma atenção redobrada, mas para já estão todas transitáveis", explicou o autarca.