Novo bispo auxiliar de Braga promete "total disponibilidade"

Disponibilidade total foi a promessa feita aos fiéis minhotos por D. Delfim Gomes, ordenado, ontem, bispo titular de Dume e auxiliar da Arquidiocese de Braga, numa cerimónia realizada na Catedral de Bragança, que se encheu de crentes, de padres e de bispos.

"Proponho-me abraçar a missão que me foi confiada, com total disponibilidade interior e confiança plena, não em mim que nada sou, mas na graça divina que tudo pode", referiu D. Delfim numa saudação curta, mas através da qual agradeceu a dezenas de instituições de Braga e Bragança, e seus responsáveis, bem como ordens religiosas e elementos do clero de vários pontos do país.

O novo bispo de Dume, que foi pároco em Vila Flor cerca de 30 anos, concelho onde deixa muitas saudades, escolheu um lema ao modo de S. Francisco de Assis: "De boa vontade darei o que é meu e dar-me‐ei a mim mesmo ", afirmou, sublinhando que fará "um serviço vigilante a todos".