Número de casos no surto da Misericórdia de Bragança subiu para 109

Nos últimos dois dias, o surto de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB) tornou-se o que mais preocupa a Autoridade de Saúde Pública do Distrito, porque ultrapassou uma centena de infetados.

Vai ser ativada "de imediato" a brigada de intervenção distrital para dar apoio à Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB) onde há 109 casos positivos a covid-19.

"Com um médico, um enfermeiro e seis auxiliares para dar resposta ao número de infetados nos trabalhadores, sendo sendo que falta conhecer o resultado dos testes de 80 funcionários. É necessário tomar medidas e já foi decidido que toda a instituição nas suas diversas valências vai ser testada, desde lares, Unidade de Cuidados Continuados e trabalhadores das escolas [a IPSS tem ensino pré-escolar e 1º Ciclo] e a unidade do Centro de Educação Especial [que se localiza noutra zona da cidade]. Todos serão testados a partir deste momento", afirmou o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, no final de uma reunião realizada este sábado para fazer o ponto da situação na SCMB.

O autarca pede "mais celeridade na resposta no número de testes e nos resultados porque terá que haver maior agilização para que possam ser tomadas decisões mais atempadamente".

A maioria dos serviços da instituição estão concentrados no centro da cidade de Bragança, mas o Centro de Educação Especial está instalado noutra zona. "Apenas partilham os serviços de jardinagem e por isso também lá serão feitos testes", acrescentou o autarca que admitiu estar "muitíssimo preocupado" com a possibilidade de o surto passar para a comunidade. "Pode ter um impacto maior. Espero que se consiga que isso não aconteça e tentar confinar este surto ao espaço onde surgiu", sublinhou.

Na manhã deste sábado a atualização de dados aponta para 109 infestados, 98 utentes e 12 funcionários dos três lares de idosos, com um total de 170 institucionalizados. "Numa das estruturas residenciais com 44 há dois infetados, noutra com 58 há 44 positivos e na terceira 58 dos 68 estão positivos", explicou Hernâni Dias.

Na noite de sexta-feira foram revelados os resultados de testes positivos a coronavírus relativos a 52 utentes e um funcionário que se somam aos 58 que foram confirmados ao longo da última sexta-feira. Segundo o autarca a maioria dos testes cujos resultados não são conhecidos são de funcionários e serão conhecidos ao longo da tarde deste sábado. A SCMB tem 364 trabalhadores distribuídos pelas várias respostas sociais.

Hernâni Dias indicou que já foram testados 170 utentes e 132 trabalhadores da instituição que além dos três lares de idosos, tem ainda creche, ensino pré-escolar e 1º Ciclo e uma Unidade de Cuidados Continuados.

A maioria dos que testaram positivo estão assintomáticos e os seis utentes que estavam internados no Hospital de Bragança "já regressaram à estrutura residencial por não haver razão para continuarem internados", observou Hernâni Dias.

Os utentes positivos mantêm-se na Santa Casa e os negativos vão ser alojados numa unidade hoteleira da cidade e deverão ser transferidos para lá ainda este sábado.

O surto teve início há duas semanas com uma funcionária que testou positivo no dia 23 de setembro. "Surgiram dois casos que foram comunicados às autoridades competentes e foram devidamente acompanhados. As normas impostas pela Direção-geral da Saúde foram rigorosamente cumpridas, até que se verificou o que está agora a acontecer. Nós temos que confiar nas autoridades da Saúde", acrescentou o autarca sublinhando que "se está a fazer tudo para resolver a situação.