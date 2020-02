Obras de Graça Morais vão sobrevoar Bragança

Glória Lopes Hoje às 13:56 Facebook

Uma obra da pintora Graça Morais vai andar pelos céus, plasmada num avião do Aeroclube de Bragança, que decidiu usar dois quadros emblemáticos da artista para personalizar uma aeronave que será apresentada no aeródromo Municipal de Bragança, este sábado.

Trata-se de uma iniciativa designada "Arte no Ar", cujos responsáveis usaram as obras "Maria" - que retrata a mulher transmontana, e cujo original está patente no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança - e o " O Anjo", inserida na série "Sines", que faz parte da coleção da Fundação Paço d"Arcos, explicou o presidente do Aeroclube, Nuno Fernandes.

"prenda inesperada"

A artista ficou maravilhada com o resultado, que considera "uma prenda inesperada". Em tom de brincadeira, confessa que até lhe apetece fazer um curso de piloto para ir dar uma volta no avião. "É uma grande recompensa ter a certeza que a arte abre portas e janelas para as pessoas voarem com o pensamento e na sua criatividade. Só desejo que os pilotos se sintam muito felizes porque vão voar acompanhados de um anjo e de uma mulher transmontana", explicou Graça Morais, ao "Jornal de Notícias".

A artista deseja que este avião tão chamativo estimule visitas dos mais jovens, também para que se apercebam "da grande liberdade que é a criação e da possibilidade de acreditar em coisas utópicas", acrescentou Graça Morais.