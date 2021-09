Oito milhões para saneamento e abastecimento de águas nas Terras de Miranda, Sabor e Tua

Glória Lopes Hoje às 14:47 Facebook

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), através do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), lançou um Aviso-Convite, com um montante global de oito milhões de euros de Fundo de Coesão, dirigido às entidades gestoras de serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais dos municípios abrangidos pelo Roteiro para o Desenvolvimento Sustentável e Integrado das Terras de Miranda, Sabor e Tua.

Este roteiro, desenvolvido pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) em conjunto com os municípios desta região, "identificou graves assimetrias na oferta de serviços, exigindo respostas diferenciadas da ação pública, adaptadas à diversidade e vulnerabilidades territoriais", informou fonte da tutela.

O Aviso-Convite "permitirá reforçar a coesão territorial e a distribuição mais equitativa de recursos e serviços, com a aposta em investimentos no domínio do MAAC como o Ciclo Urbano da Água", acrescentou a mesma fonte do Ministério do Ambiente.

O investimento destina-se a intervenções nas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e permitirá aumentar a fiabilidade e segurança no abastecimento público de água às populações, melhorar o tratamento de águas residuais urbanas e garantir o cumprimento das políticas ambientais comunitárias. Ainda segundo o MAAC, estes investimentos possibilitarão, também, aumentar a resiliência dos sistemas e infraestruturas face aos efeitos de eventos extremos no contexto de alterações climáticas.

O Roteiro para o Desenvolvimento Sustentável e Integrado das Terras de Miranda, Sabor e Tua identificou, caracterizou e priorizou, em conjunto com os municípios, 133 projetos para aumentar a sustentabilidade e a resiliência desta região.