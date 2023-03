Padre acusado de abusos em Bragança foi sancionado pela Santa Sé e já está livre

Hoje às 13:29 Facebook

Um dos três padres que fazem parte da lista dos envolvidos nos abusos sexuais identificados na diocese de Bragança-Miranda foi sancionado com uma pena de suspensão de todas as funções. O pároco faz parte do lote de suspeitos de abuso elaborada pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal ao administrador diocesano.

Uma fonte da Diocese brigantina indicou que o padre, que era pároco e acipreste, "esteve recatado" nos últimos dois anos, "mas já está livre por ter cumprido o processo canónico instaurado" pela Santa Sé. Ainda que não tenha funções atribuídas, o sacerdote "colabora, pontualmente, quando lhe é solicitado, em várias tarefas ligadas à Igreja", acrescentou a mesma fonte.

Em causa estava a acusação de um seminarista, de 17 anos, que se queixou de ter sido abusado sexualmente pelo padre. O caso foi investigado pelo