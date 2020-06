Parque Natural do Montesinho vai ser um centro de ciência e turismo

Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O anunciado Observatório de Montesinho vai arrancar com 2,5 milhões de euros para fazer do parque natural do distrito de Bragança um centro de ciência e turismo a funcionar dentro de um ano, divulgaram esta sexta-feira os responsáveis.

O projeto foi formalizado no Conselho de Ministro descentralizado, que decorreu em janeiro, em Bragança, e começou esta sexta-feira a ganhar forma com a assinatura dos protocolos entre as diferentes entidades envolvidas, numa cerimónia no Instituto Politécnico de Bragança.

O observatório vai ser instalado na emblemática casa da Lama Grande, recuperada depois de anos votada ao abandono junto com outros alojamentos do Parque Natural de Montesinho, propriedade do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.

Leia mais em A Voz de Trás os Montes