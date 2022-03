Pedidos de apoio psicossocial em Bragança subiram 49% no ano passado

A Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) do Departamento de Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde do Nordeste teve, no ano passado, um aumento de 49% no número de pedidos de acompanhamento de doentes no distrito de Bragança.

Segundo dados divulgados esta terça-feira pela ULS, registaram-se 5373 acompanhamentos a doentes, familiares e casos de luto na região, quando em 2020 tinham sido 3609 intervenções.

A equipa, constituída por duas psicólogas, uma assistente social e uma educadora, deu assistência a 661 novos doentes, nomeadamente em cuidados paliativos e covid-19, em 2021, e a 363 em 2020. No ano passado foram também acompanhados 1575 novos familiares, sendo que em 2020 foram 802. Os novos casos de luto foram 180 em 2021, tendo sido 50 em 2020.

A missão da equipa passa por prestar apoio psicossocial e espiritual a doentes com doença avançada e progressiva, bem como às respetivas famílias, pretendendo ainda alargar a sua ação com um programa de apoio ao voluntariado.

A EAPS da ULS Nordeste iniciou a sua atividade em dezembro de 2018.