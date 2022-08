Pedro nasceu na ambulância a caminho da maternidade de Bragança

Um bebé nasceu, esta madrugada de sábado, numa ambulância dos Bombeiros de Miranda do Douro, a caminho da maternidade de Bragança.

Segundo fonte dos voluntários mirandeses, o socorro foi acionado pelas três da madrugada para uma emergência relacionada com uma mulher em trabalho de parto.

Durante o transporte da grávida para a maternidade, no Hospital de Bragança, os bombeiros acionaram o apoio diferenciado do INEM "porque o parto estava iminente". "Vimo-nos obrigados a parar na localidade de Genísio, ainda em Miranda do Douro, para a mulher dar à luz", indicou a mesma fonte.

Pedro nasceu por volta das 4 horas. "Tudo correu como seria esperado. O bebé e a mãe estão de perfeita saúde", acrescentou.