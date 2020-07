Politécnico ameaça cortar apoio aos alunos que não cumprem regras da covid-19

Glória Lopes Hoje às 16:30 Facebook

O presidente do Instituto Politécnico de Bragança ameaça suspender os apoios sociais, como o banco alimentar, adesão ao Verão Com Ciência e redução do valor das propinas, aos alunos que infrinjam as regras determinadas pelas autoridades de saúde contra a propagação da covid-19, de modo a "impedir que um pequeno número prejudique a maioria".

Por outro lado, Orlando Rodrigues lembra aos estudantes que as autoridades podem avançar para a via criminal e para processos de contraordenação contra os incumpridores.

"Temos tido um número de casos positivos na nossa comunidade que é preocupante e que as entidades da saúde estão a seguir e a procurar conter. Esses casos, na maioria, não surgem num contexto académico, de trabalho ou de vida diária, como ir às compras, cujo respeito das normas tem evitado novos casos, mas têm surgido em eventos sociais, feitos de forma irregular e não autorizada. Tem havido festas e ajuntamentos, onde as pessoas se juntam mais do que o permitido e sem uso dos meios de proteção, como a máscara", descreveu Orlando Rodrigues, numa declaração aos estudantes através da plataforma zoom.

Outros contágios são atribuídos, segundo o responsável, "porque uma pequena minoria não tem respeitado as normas de segurança" e tem "posto um foco social negativo" na comunidade estudantil. "Há aqui prejuízos muito sérios, para a vossa saúde, a nossa e a dos outros, impactos económicos que afetam os alunos do IPB", afirmou Orlando Rodrigues, sublinhando, ainda, "o impacto negativo" sobre a instituição de ensino que estas situações têm provocado. "Não há festa sem covid", sublinhou o presidente do Instituto Politécnico de Bragança.

Nas últimas semanas foram diagnosticados com coronavírus 33 alunos do IPB, associados à comunidade africana, mas aguardam-se ainda os resultados de testes a mais estudantes. Nos últimos dias a PSP e a GNR tiveram de intervir em festas e ajuntamentos de jovens em Bragança e Mirandela, onde várias dezenas de jovens se concentravam, não respeitando as normas de distanciamento social.