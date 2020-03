Profissionais de saúde queixam-se de condições na área Covid-19 em Bragança

Glória Lopes Hoje às 17:08 Facebook

Médicos e enfermeiros queixam-se de falta de condições no serviço de infeciologia criado para os doentes no Hospital de Bragança.

Os profissionais de saúde que trabalham no espaço criado no Hospital de Bragança para tratar os doentes infetados com o novo coronavírus (COVID-19), conhecido como covidário, não reúne condições, nem para os pacientes, nem para quem lá trabalha, acusam profissionais de saúde.

Médicos e enfermeiros temem que a falta de condições não permita tratar os doentes convenientemente e escreveram à administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), mas também ao Ministério da Saúde, dando conta da situação que consideram muito preocupante, referiram ao Jornal de Notícias.

O serviço de atendimento a doentes com Covid-19 instalado na Medicina Interna Homens, junto à diálise, nas traseiras do edifício principal do Hospital de Bragança, tem instaladas 23 camas, em quatro enfermarias. Em um desses espaços, neste momento, existem seis camas, "quando só tem capacidade para duas e não estão a ser respeitadas as distâncias entre doentes que são determinadas pelas normas de saúde, não há espaço para os profissionais circularem", adiantou uma fonte ao Jornal de Notícias.

O local dispõe apenas de duas casas de banho. No mesmo espaço, existe outra área para os doentes suspeitos que aguardam confirmação a Covid-19, cuja casa de banho não dispõe de condições para tomar banho. "Só tem a sanita e um lavatório", referiu a mesma fonte. Segundo os profissionais, o espaço é pequeno e facilmente doentes positivos e os que aguardam o resultado dos testes se poderem cruzar. Queixam-se também porque os quartos "não têm ventilação" adequada.

Os médicos e enfermeiros garantem ainda que há falta de material de proteção, nomeadamente máscaras bico de pato, luvas grandes (até ao cotovelo), batas cirúrgicas (impermeáveis) e óculos de proteção, que têm que ser esterilizados após cada turno. A mesma fonte adianta que só agora está a criar uma zona para poderem tomar um duche antes de saírem do "covidário".

Cerca de seis profissionais de saúde já foram submetidos a testes e sete enfermeiros e três médicos deram positivo a Covid-19.

O Jornal de Notícias tentou chegar à fala com a administração da ULSNE mas não foi possível.