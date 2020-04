Projeto distribui gel desinfetante por bairros carenciados de Bragança

Glória Lopes Hoje às 12:49 Facebook

Seis entidades públicas e privadas de Bragança juntaram-se ao projeto Pontes de Inclusão E7G para produzir gel desinfetante a distribuir pela população mais carenciada da cidade, nomeadamente nos bairros e acampamentos.

Para o projeto, foram também contemplados alunos estrangeiros a estudar em Bragança integrados na plataforma "Jovens sem sofá". Foi possível distribuir cerca de 250 frascos de gel com um valor de mercado superior a 1250 euros, acompanhados de um folheto sobre as indicações de prevenção contra a Covid-19.

A iniciativa "Gel For All" juntou as boas vontades da Farmácia Margarida Machado, União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo que forneceram o gel desinfetante, da empresa Indumel que ofereceu os frascos, da transportadora Rangel, que fez chegar as embalagens de Torres Vedras a Bragança, e da Fundação Casa de Trabalho, que ofereceu a rotulagem e os folhetos.

A distribuição esteve a cargo dos trabalhadores do Projeto Pontes de Inclusão que, preocupado com "a saúde dos seus participantes e suas famílias, levou a cabo a ação 'Gel For All' com o objetivo de fazer chegar frascos de gel desinfetante a uma grande parte dos participantes do projeto", referiu uma fonte ligada à iniciativa.