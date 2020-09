Projeto-piloto da CIM cria duas novas linhas de transportes públicos

Glória Lopes Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A mobilidade em transportes públicos de passageiros ficou a partir desta terça-feira mais facilitada no território da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), com a entrada em funcionamento de novos circuitos entre Mirandela - Bragança e Vila Flor - Macedo de Cavaleiros.

Trata-se de projeto-piloto que na primeira fase estará em funcionamento até ao final do ano e é apoiado pelo programa PROtransP-Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público. O secretário-geral da CIM-TTM, Rui Caseiro, indicou que o projeto vai ser avaliado até ao final de 2020 "e se houver procura e se justificar é para continuar".

Estas duas novas linhas têm como principal objetivo "suprir uma necessidade", salientou Rui Caseiro, de uma carreira regular com horários compatíveis, principalmente, com as necessidades da população que se desloca diariamente entre as várias localidades abrangidas para trabalhar ou estudar. "Esta é também uma forma de impulsionar o uso de transporte públicos, apoiando a mobilidade entre concelhos, contribuindo para a diminuição da pegada ecológica e das despesas com as deslocações", explicou fonte da CIM.

A entrada em funcionamento destas carreiras é da responsabilidade da CIM-TTM, que enquanto autoridade de transportes responsável pelas carreiras intermunicipais tem como funções o planeamento e coordenação dos serviços públicos de transporte de passageiros da sua competência com o objetivo de promover a equidade de tratamento e de oportunidades dos cidadãos no acesso aos transportes, contribuindo para a coesão económica, social e territorial.