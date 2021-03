PSD já escolheu os candidatos às 12 câmaras do distrito de Bragança

Glória Lopes Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Estão escolhidos os candidatos do PSD à presidência das câmaras dos 12 concelhos do distrito, confirmou uma fonte do partido ao JN.

Em cinco municípios, os social-democratas voltam a apostar nos atuais autarcas, nomeadamente Hernâni Dias em Bragança, João Gonçalves em Carrazeda de Ansiães, Maria do Céu Quintas em Freixo de Espada à Cinta, Nuno Gonçalves em Torre de Moncorvo e Jorge Fidalgo em Vimioso.

O presidente da Distrital de Bragança do PSD, Jorge Fidalgo, referiu que seis candidatos a municípios, onde o partido não está na liderança, deverão ser submetidos à aprovação a Comissão Política Nacional, esta sexta-feira, e os que os atuais presidentes de câmara social-democratas "têm luz verde para se recandidatar se o desejarem e para anunciarem as candidaturas quando entenderem".

Em Vila Flor e Vinhais, o partido recandidata Pedro Lima e Carlos Almendra, que também foram candidatos nas últimas autárquicas, em 2017, mas perderam para candidatos do PS.

Para disputar a Câmara de Macedo de Cavaleiros, atualmente nas mãos do PS, a escolha recaiu sobre o veterinário, Nuno Morais, presidente da concelhia. Em Miranda do Douro, autarquia também socialista, a candidata será Helena Barril, funcionária das Finanças. Em Mirandela, o PSD aposta em Nuno Travanca e em Alfândega da Fé em Vítor Bebiano.