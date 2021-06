Glória Lopes Hoje às 16:02 Facebook

Não há duas sem três: Jorge Gomes, 70 anos, deputado na Assembleia da República, recandidata-se ao cargo de presidente da Câmara de Bragança pelo PS.

As duas primeiras vezes concorreu contra Jorge Nunes, eleito pelo PSD quatro vezes, a quem nunca conseguiu ganhar. O ex-secretário de Estado da Administração Interna (2015-2017), volta a dar o corpo ao manifesto nas autárquicas num concelho onde o PSD lidera a Câmara há 24 anos. Resta saber se à terceira é mesmo de vez.

Como em equipa que ganha não se mexe, os sociais-democratas recandidatam, pela terceira vez, Hernâni Dias, 54 anos, professor, que em 2017 ganhou ao PS por uma diferença de trinta pontos percentuais. O PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP ainda não anunciaram os seus candidatos.

O PCP indicou o sociólogo António Morais como cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal. A lista à Assembleia Municipal será encabeçada por José Castro, professor do Instituto Politécnico de Bragança.

António Morais, 72 anos, é assessor do Parque Natural do Montesinho, membro do grupo municipal do PCP e dirigente da DORBA e da organização concelhia de Bragança.