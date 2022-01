PSD pede recontagem de votos em Bragança

O PSD vai pedir a recontagem de votos na freguesia de Olmos, em Macedo de Cavaleiros, à Assembleia Geral de Apuramento, depois de ontem à noite ter perdido as eleições legislativas no distrito de Bragança por apenas 15 votos, o que ditou a eleição de dois deputados pelo Partido Socialista e um pelos sociais-democratas. O PSD perdeu um dos dois deputados que tinha eleito nas legislativas de 2019, num distrito que elege apenas três.

A freguesia de Olmos foi a última a ser apurada, num momento em que o PSD liderava a contagem no distrito, cerca das 21.10 horas, quando tinham uma vantagem de 63 votos. Nesta freguesia, o PSD perdeu por sete votos. A Comissão Política Distrital, liderada por Jorge Fidalgo, quer esclarecer algumas dúvidas sobre a votação, nomeadamente se houve erro a colocar os dados, se houve um erro a comunicar os dados, ou se foram retirados os dados.

O PS apenas tinha conseguido ganhar as eleições no distrito de Bragança em 2005, quando José Sócrates foi eleito com maioria absoluta. Tradicionalmente, Bragança é uma região que vota mais no PSD, só que este domingo em termos percentuais, os dois partidos alcançaram resultados semelhantes e apenas separados por apenas duas centésimas: 40,30% para o PS (26 495 votos) e 40,28% para o PSD (26 480 votos), o que ditou que os socialistas elegessem dois deputados, nomeadamente Sobrinho Teixeira, cabeça-de-lista, e Berta Nunes. O PSD elegeu Adão Silva.

Nas eleições de 2019 o PSD alcançou 40,78% da votação (259099 e o OS 36,54% (23215).