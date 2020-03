Quase 30 infetados em metade dos concelhos de Bragança

Glória Lopes e Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:28, atualizado às 15:47 Facebook

Estão confirmadas 27 pessoas infetadas pelo novo coronavírus no distrito de Bragança. Há casos positivos em metade dos 12 concelhos.

Na terça-feira, registaram-se três novos casos no distrito: o de uma mulher com cerca de 50 anos, funcionária de um lar de idosos em Mirandela; e um casal de emigrantes, septuagenários, que regressaram de França para a aldeia de Talhas no início de março. Estes últimos, que se encontram em quarentena domiciliária, terão viajado no meio de transporte onde seguia também um homem de 66 anos, de Lagoas, internado desde a semana passada com Covid-19.

As informações foram avançadas pela Junta de Freguesia de Talhas, que está a elaborar o mapeamento de todas as pessoas da localidade que estiveram em contacto com o casal, por forma a traçar-se um percurso epidemiológico desde que chegaram à localidade.

No distrito, estão confirmados como positivos 15 casos no concelho de Bragança, quatro em Mirandela, quatro em Macedo de Cavaleiros, com os restantes quatro a dividirem-se pelos concelhos de Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Vimioso.

O boletim da Direção-Geral da Saúde refere apenas sete casos positivos, quatro em Bragança e três em Mirandela, mas a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já explicou que essa discrepância é normal, uma vez que os dados da DGS não são divulgados em tempo real. O balanço, que tem por base as informações prestadas por cada unidade hospitalar, é fechado à meia-noite de cada dia.

No Alto Minho, só Ponte da Barca e Vila Nova de Cerveira escapam

Durante esta quarta-feira, vários municípios do Alto Minho divulgaram a confirmação de novos casos: Caminha regista mais dois, Melgaço também e Valença o primeiro caso.

Segundo o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, os dois casos correspondem a dois irmãos, um homem e uma mulher na casa dos 60 anos, residentes em Vila Praia de Âncora, que se encontram isolados em casa. São tios de um enfermeiro infetado que vive em Perre, Viana do Castelo, e que terá visitado no hospital o seu avô, de 97 anos, pai dos irmãos que agora deram positivo. O idoso aguarda resultado de análises.

Em Valença, surgiu esta quarta-feira o primeiro caso: uma mulher com cerca de 50 anos, que "já estava isolada há duas semanas e que foi transportada para o hospital de Braga". De acordo com fonte da Autarquia, está monitorizado pelas autoridades de saúde um casal infetado de Lisboa, que se refugiou na sua casa de férias em S. Julião, naquele município.

A aldeia de Parada do Monte, em Melgaço, está com cerca sanitária, devido ao surgimento de dois novos casos: um casal octogenário que contactou com um vizinho infetado. Paredes de Coura tinha já na terça-feira confirmados dois casos, assim como Ponte de Lima. Até agora, no Alto Minho, apenas não é conhecida a existência de infetados em Ponte da Barca e Vila Nova de Cerveira.

De acordo com os dados da DGS, há 10 casos no Alto Minho (sete em Viana e três nos Arcos), mas, segundo o balanço divulgado internamente às entidades da região, haverá mais de 30. Mais uma vez, a discrepância explica-se pelo facto de os dados oficiais não serem atualizados em tempo real.